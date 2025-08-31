"Real"ın futbolçusu yeni rekorda imza atıb

    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    • 31 avqust, 2025
    • 17:29
    Realın futbolçusu yeni rekorda imza atıb

    İspaniya təmsilçisi "Real"ın futbolçusu Franko Mastantuono madridlilərin start heyətində meydana çıxan ən gənc futbolçu kimi tarixə düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, futbolçu buna La Liqanın III turunda qarşılaşdıqları "Malyorka" ilə oyunda nail olub.

    Yarımmüdafiəçi 18 yaş 16 günlüyündə "Kral klubu"nun start heyətində yer almaqla ilkə imza atıb.

    Qeyd edək ki, Franko Mastantuono ötən mövsüm "River Pleyt"in (Argentina) heyətində çıxış edib və 12 oyunda 4 qol vurub.

