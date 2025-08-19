"Real"ın futbolçusu Braziliya millisinin növbəti oyunlarını buraxacaq

Haqqımızda

"Real"ın futbolçusu Vinisius Junior Braziliya millisinin qarşıdakı oyunlarında iştirak etməyəcək.
19 avqust 2025 09:33
İspaniyanın "Real" klubunun futbolçusu Vinisius Junior Braziliya millisinin qarşıdakı oyunlarında iştirak etməyəcək.

"Report" "Globo"ya istinadən xəbər verir ki, 25 yaşlı vinger DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Çili və Boliviya ilə matçlara dəvət almayacaq.

Yığmanın baş məşqçisi Karlo Ançelotti ona istirahət vermək qərarına gəlib. Vinisius istənilən halda Çili ilə görüşü buraxmalı idi. Çünki sarı vərəqə limitini doldurduğu üçün cəzalı durumdadır.

Qeyd edək ki, DÇ-2026-da iştirakı təmin edən Braziliya sentyabrın 5-də Çili, beş gün sonra ilə Boliviya ilə qarşılaşacaq.

