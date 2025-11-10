"Real"ın əsas qapıçısı zədələnib
Futbol
- 10 noyabr, 2025
- 17:06
İspaniyanın "Real" klubunun əsas qapıçısı Tibo Kurtua zədələnib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Madrid təmsilçisi məlumat yayıb.
33 yaşlı qolkiperin sağ ayağındakı əzələsində problem aşkarlanıb.
Belçikalı oyunçunun müalicəsinə başlanılıb. Onun yaşıl meydanlara nə vaxt qayıdacağı hələlik bəlli deyil.
Son xəbərlər
17:06
"Real"ın əsas qapıçısı zədələnibFutbol
17:01
Məhkəmə Sarkozini azad etdi - YENİLƏNİBDigər ölkələr
16:57
Foto
Azərbaycan ağırlıqqaldıranı İslamiadada gümüş medal qazanıbFərdi
16:52
İmişlidə yol qəzası olub, ölən varHadisə
16:51
Voleybol hakimliyinə yeni cəlb olunan şəxslər üçün seminar keçirilibKomanda
16:47
Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 6 %-ə yaxın artırıbASK
16:47
Suriyada Əhməd əş-Şəraaya qarşı sui-qəsdlərin qarşısı alınıbDigər ölkələr
16:35
Əddis-Əbəbədə Azərbaycan-Efiopiya biznes forumu keçiriləcəkBiznes
16:28