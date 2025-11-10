İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    "Real"ın əsas qapıçısı zədələnib

    Futbol
    • 10 noyabr, 2025
    • 17:06
    Realın əsas qapıçısı zədələnib

    İspaniyanın "Real" klubunun əsas qapıçısı Tibo Kurtua zədələnib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Madrid təmsilçisi məlumat yayıb.

    33 yaşlı qolkiperin sağ ayağındakı əzələsində problem aşkarlanıb.

    Belçikalı oyunçunun müalicəsinə başlanılıb. Onun yaşıl meydanlara nə vaxt qayıdacağı hələlik bəlli deyil.

    Real Madrid əsas qapıçı zədə Tibo Kurtua

