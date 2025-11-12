İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası
    "Real"ın baş məşqçisi braziliyalı futbolçunun satılmasına razıdır

    Futbol
    • 12 noyabr, 2025
    • 13:00
    Realın baş məşqçisi braziliyalı futbolçunun satılmasına razıdır

    İspaniyanın "Real" klubunun baş məşqçisi Xabi Alonso Rodriqonun satılmasına razıdır.

    "Report" "Don Balon"a istinadən xəbər verir ki, İngiltərə təmsilçisi "Tottenhem" 24 yaşlı vingerə görə 70+10 milyon avro təklif etmək niyyətindədir.

    Alonso məbləğin komandadakı digər mövqeləri gücləndirmək üçün faydalı ola biləcəyini nəzərə alaraq braziliyalı oyunçunun satılmasına razılaşıb.

    Rodriqo cari mövsüm az forma şansı əldə etdiyi üçün Madrid təmsilçisindən ayrılmağa müsbət yanaşır.

    Qeyd edək ki, Rodriqo 2019-cu ildən "Real"da çıxış edir.

