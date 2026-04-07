    "Real" Dani Karvahalın əvəzedicisi kimi Yosip Stanişiçlə maraqlanır

    Futbol
    • 07 aprel, 2026
    • 13:50
    Real Dani Karvahalın əvəzedicisi kimi Yosip Stanişiçlə maraqlanır

    İspaniyanın "Real" klubu Xorvatiya millisinin futbolçusu Yosip Stanişiçlə maraqlanır.

    "Report" "Fichajes"ə istinadən xəbər verir ki, Madrid təmsilçisi Almaniyanın "Bavariya" komandasında çıxış edən 26 yaşlı cinah müdafiəçisini Dani Karvahalın potensial əvəzedicisi kimi nəzərdən keçirir.

    "Kral klubu"nun rəhbərliyi bu mövqeyi tezliklə doldurmağa çalışır. Stanişiç həmin cinaha prioritet namizəd hesab edilir. Xorvatiyalı oyunçunun Trent Aleksandr-Arnoldla rəqabət aparacağı gözlənilir.

    Lakin "Bavariya" müdafiəçini uzunmüddətli layihənin bir hissəsi hesab edir və onunla vidalaşmaq barədə düşünmür. Futbolçunun müqaviləsinin müddətinin 2029-cu ilin yayınadək olması Münhen təmsilçisinin mövqeyini gücləndirir.

    Xatırladaq ki, Yosip Stanişiç cari mövsüm bütün turnirlərdə 31 matçda 3 qol və 7 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

