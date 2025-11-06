İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    "Real"da çıxış edən fransalı futbolçu Azərbaycan millisi ilə oyunu buraxacaq

    Futbol
    • 06 noyabr, 2025
    • 17:14
    Realda çıxış edən fransalı futbolçu Azərbaycan millisi ilə oyunu buraxacaq

    Fransa millisinin futbolçusu Orelyen Çuameni Bakıda Azərbaycan yığmasına qarşı keçirəcəkləri DÇ-2026-nın seçmə mərhləsinin oyununda iştirak etməyəcək.

    "Report" AS nəşrinə istinadən xəbər verir ki, buna yarımmüdafiəçinin zədələnməsi səbəb olub.

    İspaniyanın "Real" klubunda çıxış edən oyunçu üç həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.

    Çuameni La Liqada 11, UEFA Çempionlar Liqasında 4 matçda iştirak edib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan - Fransa oyunu noyabrın 16-da keçiriləcək.

