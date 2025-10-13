Rahil Məmmədov Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıb
Futbol
- 13 oktyabr, 2025
- 09:56
Azərbaycan milli komandasının heyətində dəyişiklik baş verib.
"Report" AFFA-nın saytına istinadən xəbər verir ki, yığmanın futbolçusu Rahil Məmmədov DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Ukrayna yığması ilə keçiriləcək oyundan öncəki son məşqdə zədələndiyi üçün heyətdən çıxarılıb.
Qeyd edək ki, Ukrayna - Azərbaycan matçı bu gün, Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də Polşanın Krakov şəhərində keçiriləcək.
