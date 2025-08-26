Qurban Qurbanov: "Ferentsvaroş" çox təhlükəli rəqibdir"

"Ferentsvaroş" çox təhlükəli rəqibdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində "Ferentsvaroş"a (Macarıstan) qarşı keçirəcəkləri cavab matçından öncə mətbuat konfransında deyib.
Təcrübəli mütəxəssis Bakıdakı görüşə ciddi hazırlaşdıqlarını söyləyib:
"Bizim üçün vacib oyundur. Meydanda soyuqqanlı olmalıyıq. İlk oyundakı nəticə üstünlüyümüzü göstərir. "Ferentsvaroş" çox təhlükəli rəqibdir. Yaxşı nəticələrimiz oyun üslubuna görə olub. Meydanda bacardığımız etməyə çalışacağıq. Daha çox topa sahib olmaq istəyirik. Futbolu həm azarkeşlər həm nəticə üçün oynayırıq. Vurulan qollar vacibdir. Həm qol vurmağa, həm də nəticə qazanmağa çalışacağıq".
O, psixoloji hazırlığı qabardıb:
"Psixoloji durum vacib detaldır. Futbolçular psixoloji cəhətdən hazır olmalıdırlar. Oyundankənar fikirlərə önəm versək, bu, bizə mane olacaq. Futbolçulara inamım var. Azarkeşlərimiz elə səviyyədədir ki, onlara ancaq təşəkkür edə bilərəm. Hətta az sayda olanda belə, həmişə onlara təşəkkür etmişəm".
Q.Qurbanov qarşılaşmanın fransalı baş hakimi Kleman Tyurpenlə bağlı fikirlərini də bölüşüb:
"Fransalı referinin təyinatı ilə bağlı narazılığım yoxdur. Azərbaycana belə bir hakimin gəlməsi UEFA-nın ciddiliyini, matça verdiyi önəmi göstərir. Hazırda hakimlik elə bir səviyyədədir ki, fikrimizi yayındırmağa ehtiyac yoxdur".
Mütəxəssis rəqibin baş məşqçisinin komandanın oyun sistemində dəyişiklik etdiyini vurğulayıb:
"Robbi Kinin təyinatı əlavə motivasiyadır. Rəqib əvvəllər fərqli sistemlə oynayırdı. Hansı "Ferentsvaroş"un daha güclü olduğunu müqayisə etmək istəməzdim. Çünki köklü klubdur və sabah qarşımıza güclü kollektiv çıxacağını düşünürəm".
Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Ferentsvaroş" matçı avqustun 27-də, saat 20:45-də start götürəcək. Komandalar arasında Macarıstanda baş tutan ilk görüşdə Ağdam təmsilçisi 3:1 hesablı qələbə qazanıb.