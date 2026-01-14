"Qəbələ" yoxlama oyununda "Araz-Naxçıvan"a qalib gəlib
Futbol
- 14 yanvar, 2026
- 17:04
Misli Premyer Liqasında çıxış edən "Araz-Naxçıvan" və "Qəbələ" komandaları yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər.
"Report"un məlumatına görə, Bakı Olimpiya Stadionunun ehtiyat meydanında baş tutan matç "Qəbələ"nin 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qolu 38-ci dəqiqədə Prins Ovusu vurub.
Qeyd edək ki, "Araz-Naxçıvan" daha əvvəl klubun əvəzedici komandasına yeddi cavabsız qolla qalib gəlib. "Qəbələ" isə "Kəpəz"i 3:1 hesabı ilə üstələyib.
