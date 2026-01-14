İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    "Qəbələ" yoxlama oyununda "Araz-Naxçıvan"a qalib gəlib

    Futbol
    • 14 yanvar, 2026
    • 17:04
    Qəbələ yoxlama oyununda Araz-Naxçıvana qalib gəlib

    Misli Premyer Liqasında çıxış edən "Araz-Naxçıvan" və "Qəbələ" komandaları yoxlama oyununda üz-üzə gəliblər.

    "Report"un məlumatına görə, Bakı Olimpiya Stadionunun ehtiyat meydanında baş tutan matç "Qəbələ"nin 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qolu 38-ci dəqiqədə Prins Ovusu vurub.

    Qeyd edək ki, "Araz-Naxçıvan" daha əvvəl klubun əvəzedici komandasına yeddi cavabsız qolla qalib gəlib. "Qəbələ" isə "Kəpəz"i 3:1 hesabı ilə üstələyib.

