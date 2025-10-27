"Qəbələ" Premyer Liqada 200-cü dəfə məğlub olub
Futbol
- 27 oktyabr, 2025
- 10:36
"Qəbələ" Premyer Liqada 200-cü dəfə məğlub olub.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, "qırmızı-qaralar" Misli Premyer Liqasının IX turunda "Neftçi"yə 0:2 hesabı ilə uduzub.
Bölgə təmsilçisi 549-cu oyununda 200-cü dəfə xalsız qalıb. "Qəbələ" Premyer Liqadakı məğlubiyyət sayında ən çox uduzan 6-cı komandadır. Yalnız "Kəpəz", "Turan", "Şamaxı", "Neftçi" və "Sumqayıt" daha çox görüşdə xalsız qalıb.
Qeyd edək ki, "Qəbələ"nin ilk məğlubiyyəti 2006-cı il avqustun 11-də "MKT-Araz"la səfər matçına təsadüf edib – 1:4.
