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Qazaxıstan yığmasının 6 futbolçusu Azərbaycanla matçdan öncə heyətdən çıxarılıb

Qazaxıstan yığmasının 6 futbolçusu Azərbaycanla matçdan öncə heyətdən çıxarılıb Qazaxıstan yığması UEFA Millətlər Liqasında Belarus və Azərbaycan milli komandalarına qarşı keçirəcəyi oyunlar üçün yekun heyətini açıqlayıb.
Futbol
13 Sentyabr , 2022 10:20
Qazaxıstan yığmasının 6 futbolçusu Azərbaycanla matçdan öncə heyətdən çıxarılıb

Qazaxıstan yığması UEFA Millətlər Liqasında Belarus və Azərbaycan milli komandalarına qarşı keçirəcəyi oyunlar üçün yekun heyətini açıqlayıb.

"Report"un yerli federasiyanın rəsmi saytına istinadən məlumatına görə, baş məşqçi Məhəmməd Adıyev 33 oyunçudan ibarət siyahıdan 6-nı çıxarıb.

Qapıçı Danil Ustimenko ("Kayrat"), müdafiəçilər Dmitri Şomko, Alibek Kasım (hər ikisi "Aktobe"), Qafurjan Suyumbayev ("Aksu"), yarımmüdafiəçi Maksim Samodorov ("Aktobe") və hücumçu Aybar Jaksılıkov ("Tobol") yekun heyətdə yer almayıb.

Qapıçılar: İqor Şatski ("Şaxtyor" Karaqandı), Məhəmmədcan Seysen ("Taraz"), Bekxan Şayzada ("Ordabası"),

Müdafiəçilər: Sergey Malıy, Aleksandr Maroçkin, Baqdat Kairov (hamısı "Tobol"), Yeldos Ahmetov ("Taraz"), Mixail Qabışev, Talqat Kusyapov (hər ikisi "Astana"), Marat Bıstrov ("Axmat", Rusiya), Temirlan Yerlanov, Nuralı Alip ("Zenit", Rusiya)

Yarımmüdafiəçilər: Yuri Loqvinenko, Ramazan Orazov (hər ikisi "Aktobe"), Asxat Taqıbergen, Samat Jarınbetov (hər ikisi "Tobol), Aslan Darabayev, Timur Dosmaqambetov, İslambek Kuat (hər ikisi "Astana), Yan Voroqovski ("Molenbek". Belçika), Baxtiyor Zaynutdinov (MOİK, Rusiya), Elxan Astanov ("Ordabası"), Adilet Sadıbekov ("Kayrat")

Hücumçular: Abat Aymbetov ("Astana"), Abılayxan Jumabek ("Taraz"), Artur Şuşenaçev ("Kayrat"), Roman Murtazayev ("Şaxtyor" Karaqanda)

Qeyd edək ki, sentyabrın 22-də Belarusu qəbul edəcək Qazaxıstan yığması bundan 3 gün sonra "Dalğa Arena"da Azərbaycan millisinin qonağı olacaq.

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