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    "Qaradağ Lökbatan" Peşəkar Futbol Klubu ləğv olunur

    Futbol
    • 22 sentyabr, 2026
    • 16:02
    Qaradağ Lökbatan Peşəkar Futbol Klubu ləğv olunur

    "Qaradağ Lökbatan" Peşəkar Futbol Klubu MMC ləğv olunduğunu elan edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, kreditorlar iki ay ərzində tələblərini Bakı şəhəri, Nizami rayonu, E.Süleymanov küçəsi, ev 124, mənzil 21 ünvanına bildirə bilərlər.

    "Qaradağ Lökbatan" Peşəkar Futbol Klubu 2024-cü ildə yaradılıb. Onun hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Şeyx Şamil küçəsi, ev 8, mənzil 24, nizamnamə kapitalı 100 manat, qanuni təmsilçisi isə Bəbir Dilsuz oğlu Həsənovdur.

    Qaradağ Lökbatan FK Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti (DVX)

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