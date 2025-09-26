İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    "Qarabağ" və "Zirə" Premyer Liqada növbəti oyunlarını bu gün keçirəcəklər

    Futbol
    • 26 sentyabr, 2025
    • 09:00
    Qarabağ və Zirə Premyer Liqada növbəti oyunlarını bu gün keçirəcəklər

    Misli Premyer Liqasında VI tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutacaq.

    Turun açılış matçında "Zirə" "İmişli"nin qonağı olacaq.

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionundakı qarşılaşma saat 15:30-da start götürəcək. Paytaxt təmsilçisi 11 xalla liderdir. Bölgə klubu 7 xalla yeddinci pillədə qərarlaşıb.

    Günün ikinci matçında "Qarabağ" "Qəbələ" ilə üz-üzə gələcək. Görüş "Azərsun Arena"da, saat 19:00-da başlayacaq. Rəqiblərindən bir oyun az keçirən Ağdam komandası 7 xalla beşinci, "qırmızı-qaralar" isə 4 xalla onuncudur.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, VI tur

    26 sentyabr

    15:30. "İmişli" – "Zirə"

    Hakimlər: Əli Əliyev, Teymur Teymurov, Cəmil Quliyev, Tural Qurbanov.

    VAR: Elçin Məsiyev.

    AVAR: Elşad Abdullayev.

    Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev.

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu.

    19:00. "Qarabağ" – "Qəbələ"

    Hakimlər: Rauf Cabarov, Tərlan Talıbzadə, Şirmamed Mamedov, Elvin Bayramov.

    VAR: Cavid Cəlilov.

    AVAR: Kamran Bayramov.

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov.

    AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev.

    "Azərsun Arena"

    Qeyd edək ki, VI tura sentyabrın 28-də yekun vurulacaq.

    Misli Premyer Liqası İmişli - Zirə Qarabağ - Qəbələ VI tur

