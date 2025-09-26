"Qarabağ" və "Zirə" Premyer Liqada növbəti oyunlarını bu gün keçirəcəklər
- 26 sentyabr, 2025
- 09:00
Misli Premyer Liqasında VI tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutacaq.
Turun açılış matçında "Zirə" "İmişli"nin qonağı olacaq.
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionundakı qarşılaşma saat 15:30-da start götürəcək. Paytaxt təmsilçisi 11 xalla liderdir. Bölgə klubu 7 xalla yeddinci pillədə qərarlaşıb.
Günün ikinci matçında "Qarabağ" "Qəbələ" ilə üz-üzə gələcək. Görüş "Azərsun Arena"da, saat 19:00-da başlayacaq. Rəqiblərindən bir oyun az keçirən Ağdam komandası 7 xalla beşinci, "qırmızı-qaralar" isə 4 xalla onuncudur.
Misli Premyer Liqası
I dövrə, VI tur
26 sentyabr
15:30. "İmişli" – "Zirə"
Hakimlər: Əli Əliyev, Teymur Teymurov, Cəmil Quliyev, Tural Qurbanov.
VAR: Elçin Məsiyev.
AVAR: Elşad Abdullayev.
Hakim-inspektor: Feyzulla Feyzullayev.
AFFA nümayəndəsi: Elçin Mehtiyev.
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu.
19:00. "Qarabağ" – "Qəbələ"
Hakimlər: Rauf Cabarov, Tərlan Talıbzadə, Şirmamed Mamedov, Elvin Bayramov.
VAR: Cavid Cəlilov.
AVAR: Kamran Bayramov.
Hakim-inspektor: Anar Salmanov.
AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev.
"Azərsun Arena"
Qeyd edək ki, VI tura sentyabrın 28-də yekun vurulacaq.