İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    "Qarabağ" və "Sabah"ın U-19 komandaları UEFA Gənclər Liqasında bu gün meydana çıxacaqlar

    Futbol
    • 22 oktyabr, 2025
    • 09:09
    Qarabağ və Sabahın U-19 komandaları UEFA Gənclər Liqasında bu gün meydana çıxacaqlar

    "Qarabağ" və "Sabah" klublarının U-19 komandaları UEFA Gənclər Liqasında bu gün meydana çıxacaqlar.

    "Report"un məlumatına görə, Ağdam təmsilçisi əsas mərhələnin III turunda İspaniyanın "Atletik" kollektivinin qonağı olacaq.

    Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da start götürəcək. Bilbao klubunun U-19 komandası 6 xalla 6-cı, hər iki görüşdə uduzan "köhlən atlar" 35-cidir.

    "Sabah" isə turnirin II təsnifat mərhələsinin ilk matçında Fransada "Nant"ın qonağı olacaq. Bu oyun saat 19:00-da start götürəcək. Tərəflər arasında cavab qarşılaşması noyabrın 5-də Bakıda keçiriləcək.

    UEFA Gənclər Liqası Qarabağ U-19 Sabah U-19

    Son xəbərlər

    09:40

    UEFA Çempionlar Liqasında bu gün daha 9 qarşılaşma baş tutacaq

    Futbol
    09:37

    V Tbilisi İpək Yolu Forumu işə başlayır

    Xarici siyasət
    09:36

    "İçərişəhər" auditor seçir

    Maliyyə
    09:31
    Foto

    Gəncədə topdansatış mağazasında 200-dən çox saxta alkoqollu içki aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    09:29

    Azərbaycan neftinin qiyməti 62 dolları keçib

    Energetika
    09:29

    UEFA Çempionlar Liqası: Bir gündə vurulan qollara görə ikinci ən yaxşı göstərici qeydə alınıb

    Futbol
    09:20

    FIBA Avropa Kuboku: Azərbaycan klubu əsas mərhələdə növbəti oyununu keçirəcək

    Komanda
    09:19
    Foto

    Dünya nəhəngi CAMPER ayaqqabi brendi artiq Bakida

    Biznes
    09:19

    Ukraynalı nazir: Rusiya enerji infrastrukturumuza kütləvi zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti