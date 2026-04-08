    "Qarabağ" rəhbərliyi heyətin gücləndirilməsini və infrastruktur layihələrini müzakirə edib

    Futbol
    • 08 aprel, 2026
    • 13:52
    Qarabağ rəhbərliyi heyətin gücləndirilməsini və infrastruktur layihələrini müzakirə edib

    "Qarabağ" Futbol Klubunun İdarə Heyətinin növbəti iclası keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Ağdam təmsilçisindən məlumat verilib.

    Toplantıda klub prezidenti Tahir Gözəl, vitse-prezident Fevzihan Aras, baş direktor və İdarə Heyətinin üzvü Əmrah Çəlikəl, İdarə Heyətinin üzvü Asif Əsgərov və komandanın baş məşqçisi Qurban Qurbanov iştirak ediblər.

    Görüş zamanı cari mövsümün gedişatı ətraflı şəkildə təhlil olunub, komandanın çıxışı, əldə edilən nəticələr və qarşıdakı oyunlarla bağlı hədəflər müzakirə edilib. Klubun idman nəticələri ilə yanaşı, təşkilati və idarəetmə məsələləri üzrə də geniş fikir mübadiləsi aparılıb.

    İclasda eyni zamanda növbəti mövsümün planlaşdırılması əsas müzakirə mövzularından biri olub. Komandanın heyətinin gücləndirilməsi, infrastruktur layihələri, akademiyanın inkişafı və beynəlxalq arenada daha uğurlu çıxış üçün strateji istiqamətlər nəzərdən keçirilib.

    İdarə Heyəti qarşıdakı dövrdə klubun dayanıqlı inkişafının təmin olunması, azarkeş məmnuniyyətinin artırılması və "Qarabağ" Futbol Klubunun həm ölkədaxili, həm də beynəlxalq yarışlarda uğurlarının davamlılığının təmin olunmasını prioritet kimi müəyyən edib.

    Qarabağ FK Tahir Gözəl Qurban Qurbanov Əmrah Çəlikəl Fevzihan Aras Asif Əsgərov

    Son xəbərlər

    15:22

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    Daxili siyasət
    15:19

    İlham Əliyev atəşkəslə bağlı Məsud Pezeşkianı təbrik edib

    Xarici siyasət
    15:16

    Koşerbayev: Qazaxıstan-Azərbaycan münasibətləri əhəmiyyətli potensiala malikdir

    Xarici siyasət
    15:13
    Foto

    Azərbaycan Serbiya ilə enerji əməkdaşlığını müzakirə edib

    Energetika
    15:11

    "Böyük İpək Yolu" turnirinin çempionlarının hədəfi nüfuzlu yarışlarda da uğur qazanmaqdır

    Fərdi
    15:06

    Azərbaycanda I rübdə 235 ailə dövlətdən kirayəyə mənzil götürüb

    İnfrastruktur
    15:03

    Dini konfessiyalar ABŞ-nin Azərbaycandakı dini vəziyyətlə bağlı qiymətləndirməsini pisləyib

    Din
    15:02

    Sabunçuda evdən 9 min manat oğurlanıb

    Hadisə
    14:59

    Türkiyə İrana humanitar yardım göndərib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti