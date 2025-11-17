"Qarabağ" "Napoli" ilə oyundan öncə azarkeşlərinə müraciət edib
Futbol
- 17 noyabr, 2025
- 15:12
"Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin V turunda səfərdə qarşılaşacağı "Napoli" (İtaliya) ilə oyundan öncə azarkeşlərinə müraciət edib.
"Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisindən asılı olmayan səbəblərdən qonaq azarkeşlərə ayrılan vauçerlərin satışı noyabrın 21-dən etibarən dayandırılacaq.
Hazırda Qarabağ"a dəstək olmaq istəyən azarkeşlər "iTicket.az" portalından onlayın bilet əldə edə bilərlər.
Qeyd edək ki, "Napoli" - "Qarabağ" matçı noyabrın 25-də "Stadio Diego Armando Maradona" stadionunda, saat 00:00-da start götürəcək.
