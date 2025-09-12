"Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasındakı rəqibi yeni transferini açıqlayıb

İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Qarabağın UEFA Çempionlar Liqasındakı rəqibi yeni transferini açıqlayıb

    "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibi "Benfika" (Portuqaliya) yeni transferini açıqlayıb. 

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    18 yaşlı yarımmüdafiəçi Federiko Koletta ilə 2028-ci ilə qədər müqavilə imzalanıb. İtaliyanın U-19 millisinin üzvü olan futbolçu "Roma"dan transfer edilib və "Benfika"nın B komandasında forma geyinəcək.

    O, 2024/2025 mövsümündə "Roma"nın U-20 komandasının heyətində meydana çıxdığı 38 oyunda 14 qol vurub. İki dəfə (2022/2023 və 2023/2024) gənclər arasında İtaliya çempionatının qalibi olub.

    Qeyd edək ki, F.Koletta 17 yaşadək futbolçular arasında Avropa çempionu tituluna da malikdir. O, 2024-cü ildə keçirilən turnirin finalında, İtaliyanın Portuqaliya üzərində 3:0 hesablı qələbə qazandığı görüşdə 1 qol vurub.

