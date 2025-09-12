"Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasındakı rəqibi yeni transferini açıqlayıb
- 12 sentyabr, 2025
- 09:13
"Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibi "Benfika" (Portuqaliya) yeni transferini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
18 yaşlı yarımmüdafiəçi Federiko Koletta ilə 2028-ci ilə qədər müqavilə imzalanıb. İtaliyanın U-19 millisinin üzvü olan futbolçu "Roma"dan transfer edilib və "Benfika"nın B komandasında forma geyinəcək.
O, 2024/2025 mövsümündə "Roma"nın U-20 komandasının heyətində meydana çıxdığı 38 oyunda 14 qol vurub. İki dəfə (2022/2023 və 2023/2024) gənclər arasında İtaliya çempionatının qalibi olub.
Qeyd edək ki, F.Koletta 17 yaşadək futbolçular arasında Avropa çempionu tituluna da malikdir. O, 2024-cü ildə keçirilən turnirin finalında, İtaliyanın Portuqaliya üzərində 3:0 hesablı qələbə qazandığı görüşdə 1 qol vurub.