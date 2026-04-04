"Qarabağ"ın U-12 komandası Antalyada turnirə qatılıb
Futbol
- 04 aprel, 2026
- 19:30
"Qarabağ"ın U-12 komandası "Antalya Friendship Cup 2026" turnirinə qatılıb.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov bununla bağlı "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb.
"Gənclər və idman naziri Fərid Qayıbovla birlikdə "Antalya Friendship Cup 2026" turnirinə qatılan "Qarabağ"ın U-12 komandasını ziyarət etdik", - o yazıb.
Səfir və nazir oyunçulara gələcək matçlarda uğurlar arzulayıblar.
Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Ferid Gayibov ile birlikte Antalya Friendship Cup 2026 turnuvasına katılan “Qarabağ” U-12 takımını ziyaret ettik. Takım oyuncularıyla bir araya gelerek, kendilerine maçlarında başarılar temenni ettik. 🇦🇿🇹🇷 pic.twitter.com/DEbWcSQjya— Dr. Rashad Mammadov (@R_Eynaddinoglu) April 4, 2026
