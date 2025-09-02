"Qarabağ"ın rəqibi "Mançester Yunayted"in hücumçusunu icarəyə götürüb
Futbol
- 02 sentyabr, 2025
- 10:14
"Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibi "Napoli" (İtaliya) Rasmus Heylunnu "Mançester Yunayted"dən (İngiltərə) icarəyə götürüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Neapol təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
22 yaşlı hücumçu sonradan satınalma şərti ilə "Napoli"yə keçib. Danimarka millisinin üzvü ilə 2026-cı ilin yayına qədər icarə müqaviləsi imzalanıb.
Qeyd edək ki, 2023-cü ildə "Mançester Yunayted"ə transfer edilən R.Heylunn meydana çıxdığı 95 matçda 26 qola imza atıb. O, Danimarka millisinin heyətində 26 oyunda 8 qol vurub.
Son xəbərlər
10:51
Azərbaycan və Braziliya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin beşinci raundu keçirilibXarici siyasət
10:49
Azərbaycan və Braziliya İnvestisiyalar üzrə İşçi qrupunun ilk iclasını keçiriblərMaliyyə
10:46
Prezidentin nümayəndəsi: Xəzərdə suyun azalması səbəbindən limanlara gəmilərin qəbulu çətinləşirCOP29
10:46
Buraxılış imtahanlarında iştirak edə bilməyənlər yenidən imtahan verəcəkElm və təhsil
10:43
Beyləqanda stomatoloq dələduzluğa görə həbs edilibHadisə
10:40
Latviyada NATO hərbçilərinin iştirakı ilə genişmiqyaslı təlimlər başlayıbDigər ölkələr
10:37
Azərbaycanın basketbol komandası baş məşqçisi ilə müqavilənin müddətini uzadıbKomanda
10:37
"Sürətli Şans" başladı: "Azərlotereya" ilə "Toyota Corolla" və pul mükafatları qazan!Biznes
10:34