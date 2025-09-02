    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    "Qarabağ"ın rəqibi "Mançester Yunayted"in hücumçusunu icarəyə götürüb

    Futbol
    • 02 sentyabr, 2025
    • 10:14
    Qarabağın rəqibi Mançester Yunaytedin hücumçusunu icarəyə götürüb

    "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibi "Napoli" (İtaliya) Rasmus Heylunnu "Mançester Yunayted"dən (İngiltərə) icarəyə götürüb. 

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Neapol təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    22 yaşlı hücumçu sonradan satınalma şərti ilə "Napoli"yə keçib. Danimarka millisinin üzvü ilə 2026-cı ilin yayına qədər icarə müqaviləsi imzalanıb.

    Qeyd edək ki, 2023-cü ildə "Mançester Yunayted"ə transfer edilən R.Heylunn meydana çıxdığı 95 matçda 26 qola imza atıb. O, Danimarka millisinin heyətində 26 oyunda 8 qol vurub.

