Haqqımızda

"Qarabağ"ın oyununa təyinat alan hakim daha əvvəl "Neftçi"nin matçını idarə edib

"Qarabağ"ın oyununa təyinat alan hakim daha əvvəl "Neftçi"nin matçını idarə edib "Qarabağ"ın Macarıstanda "Ferentsvaroş"a qarşı keçirəyi UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununa təyinat alan portuqaliyalı hakim Juan Pedru da Silva Pineyru daha əvvəl bir dəfə Azərbaycan komandasının qarşılaşmasını idarə edib.
Futbol
18 avqust 2025 11:12
Qarabağın oyununa təyinat alan hakim daha əvvəl Neftçinin matçını idarə edib
Juan Pedru da Silva Pineyru

"Qarabağ"ın Macarıstanda "Ferentsvaroş"a qarşı keçirəyi UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununa təyinat alan portuqaliyalı hakim Juan Pedru da Silva Pineyru daha əvvəl bir dəfə Azərbaycan komandasının qarşılaşmasını idarə edib.

"Report"un məlumatına görə, 37 yaşlı ədalət təmsilçisi 2021-ci ildə "Neftçi"nin matçında iş başında olub.

FIFA referisi həmin vaxt "ağ-qaralar"ın Yunanıstanda "Olimpiakos"a uduzduğu (0:1) Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsinin cavab görüşündə baş hakim olub. Pineyru meydan sahiblərindən Madi Kamaraya, "Neftçi"də isə Mert Çelikə qırmızı vərəqə göstərib.

2016-cı ildən beynəlxalq oyunlara təyinat alan hakim avqustun 13-də Fransanın PSJ və İngiltərənin "Tottenhem" komandaları arasında keçirilmiş UEFA Superkubok matçını da idarə edib. Həmin görüşdə azərbaycanlı FIFA referisi Elçin Məsiyev dördüncü hakim olub.

Qeyd edək ki, "Ferentsvaroş" - "Qarabağ" oyunu avqustun 19-da, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Cavab qarşılaşması avqustun 27-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 20:45-də başlayacaq.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Kəpəz Azərbaycan çempionatlarında 60-cı dəfə böyük hesabla məğlub olub
"Kəpəz" Azərbaycan çempionatlarında 60-cı dəfə böyük hesabla məğlub olub
18 avqust 2025 11:01
İmişlinin qapıçı ilə toqquşan futbolçusunun durumu açıqlanıb
"İmişli"nin qapıçı ilə toqquşan futbolçusunun durumu açıqlanıb
18 avqust 2025 10:52
Qarabağ Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunu üçün Macarıstana yollanır
Foto"Qarabağ" Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunu üçün Macarıstana yollanır
18 avqust 2025 10:35
Azərbaycan çempionatları tarixində çalışmış əcnəbi mütəxəssislərin sayı 67-yə çatıb
Azərbaycan çempionatları tarixində çalışmış əcnəbi mütəxəssislərin sayı 67-yə çatıb
18 avqust 2025 09:51
Neymarın çıxış etdiyi klub baş məşqçisini istefaya göndərib
Neymarın çıxış etdiyi klub baş məşqçisini istefaya göndərib
18 avqust 2025 09:41
İnter müdafiəçisini Çelsiyə satmaqdan imtina edib
"İnter" müdafiəçisini "Çelsi"yə satmaqdan imtina edib
18 avqust 2025 09:26
Atletiko 16 ildən sonra La Liqanın açılış matçında məğlub olub
"Atletiko" 16 ildən sonra La Liqanın açılış matçında məğlub olub
18 avqust 2025 09:05
Premyer Liqa: Sumqayıt mövsümə qələbə ilə start verib
Premyer Liqa: "Sumqayıt" mövsümə qələbə ilə start verib
17 avqust 2025 22:23
“Arsenal səfərdə Mançester Yunaytedi məğlub edib
“Arsenal" səfərdə "Mançester Yunayted"i məğlub edib
17 avqust 2025 22:19
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
17 avqust 2025 21:02

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi