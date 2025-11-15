"Qarabağ"ın futbolçusu Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıb
Futbol
- 15 noyabr, 2025
- 10:13
"Qarabağ"ın futbolçusu Toral Bayramov Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıb.
Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.
Buna səbəb futbolçunun zədələnməsi olub.
Qeyd edək ki, Ayxan Abbasovun rəhbərlik etdiyi yığma DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində noyabrın 16-da Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda Fransa yığması ilə qarşılaşacaq.
Son xəbərlər
10:22
Azərbaycanda kərpic istehsalı 10 %-ə yaxın artıbSənaye
10:21
Gələn il Mərkəzi Asiya ölkələri və Azərbaycan rəssamlarının konqresi keçiriləcəkMədəniyyət
10:13
"Qarabağ"ın futbolçusu Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıbFutbol
10:04
Ötən gün ailələrinin itkin kimi axtarışa verdiyi 7 nəfər tapılaraq təhvil verilibHadisə
10:02
Foto
Muxtar Babayev: İqlim şəffaflığı Paris Sazişi çərçivəsində götürülmüş öhdəliklərin yerinə yetirilməsində mühüm rol oynayırCOP29
10:00
Foto
Bakı məktəbliləri arasında velosiped yarışı keçirilibFərdi
09:53
Qazaxıstan və Özbəkistan arasında strateji tərəfdaşlıq müzakirə edilibRegion
09:51
Əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 8 cinayətin üstü açılıbHadisə
09:44