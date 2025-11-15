İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    "Qarabağ"ın futbolçusu Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıb

    Futbol
    15 noyabr, 2025
    • 10:13
    Qarabağın futbolçusu Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıb

    "Qarabağ"ın futbolçusu Toral Bayramov Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıb.

    Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.

    Buna səbəb futbolçunun zədələnməsi olub.

    Qeyd edək ki, Ayxan Abbasovun rəhbərlik etdiyi yığma DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində noyabrın 16-da Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda Fransa yığması ilə qarşılaşacaq.

