"Qarabağ"ın futbolçusu: "Avrokubokların tarixinə düşmək mənim üçün xoş sürpriz oldu"
- 25 oktyabr, 2025
- 17:03
Avrokubokların tarixinə düşmək "Qarabağ"ın futbolçusu Leandro Andrade üçün xoş sürpriz olub.
"Report"un məlumatına görə, yarımmüdafiəçi bu barədə klubun rəsmi saytına müsahibəsində bildirib.
L.Andrade UEFA turnirlərində üç fərqli matçın ilk dəqiqəsində fərqlənməsi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:
"Açığı, təəccübləndim. Oyundan sonra xəbərləri görənədək bu rekordu qırdığımı bilmirdim. Bu, mənim üçün xoş bir sürpriz oldu. Belə bir nəticə əldə etdiyimə görə şadam. Həmin gün daha yaxşı ola biləcək yeganə şey oyunu qazanmaq olardı".
Qeyd edək ki, Kabo-Verdedən olan futbolçu son olaraq İspaniyada "Atletik"ə uduzduqları (1:3) UEFA Çempionlar Liqası matçının ilk dəqiqəsində rəqib qapısına yol tapıb. O, əvvəlki mövsümlərdə UEFA Avropa Liqasında İsveçin "Hakken" və Rumıniyanın FCSB kollektivi ilə qarşılaşmaların birinci dəqiqəsində adını tabloya yazdırıb.