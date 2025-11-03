"Qarabağ" Azərbaycan çempionatlarında 350-ci "quru" hesablı qələbəsini qazanıb
Futbol
- 03 noyabr, 2025
- 10:41
"Qarabağ" Azərbaycan çempionatlarında 350-ci "quru" hesablı qələbəsini qazanıb.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Misli Premyer Liqasının X turunun "İmişli" ilə oyunu "Qarabağ" üçün yubileylə əlamətdar olub.
Ağdam klubu ölkə çempionatlarında 350-ci "quru" hesablı qələbəsini 2 cavabsız qolla qazanıb.
"Qarabağ" 202 dəfə evdə, 145 dəfə səfərdə, 3 dəfə neytral meydanda qol buraxmadan qalib gəlib. Ağdamlıların ilk belə qələbəsi 1992-ci il mayın 6-da "Şirvan"la ev matçına (6:0) təsadüf edib. "Qarabağ"ın "quru" hesablı qələbələrindən beşi cari mövsüm qeydə alınıb.
Qeyd edək ki, "Neftçi" 319, "Şamaxı" 186, "Kəpəz" 150, "Bakı" 147, "Turan" 145 görüşdə qol buraxmadan xal itirməyib.
Son xəbərlər
10:50
Mustafa Destici: Böyük Birlik Partiyası Şuşa Bəyənnaməsini tam dəstəkləyirRegion
10:49
Gəncədə ilk dəfə aerobika gimnastikası üzrə ölkə birinciliyi keçirilibFərdi
10:48
"Neftçi"nin üzvü son 6 mövsümdə ilk iki matçı qolsuz tərk etməyən yeganə debütant olubFərdi
10:43
"Neftçi" Azərbaycan çempionatında yeni rekorda imza atıbFutbol
10:42
Bakıda pəncərədən yıxılan 68 yaşlı kişi ölübHadisə
10:41
"Qarabağ" Azərbaycan çempionatlarında 350-ci "quru" hesablı qələbəsini qazanıbFutbol
10:35
Foto
Azərbaycanın qol güləşi komandası Bakıda keçirilən dünya çempionatının qalibi olubFərdi
10:29
Bu ilin I yarısında 66 nəfərə koxlear implantasiya əməliyyatı icra olunubSağlamlıq
10:23
Foto