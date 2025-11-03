İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Futbol
    • 03 noyabr, 2025
    • 10:41
    Qarabağ Azərbaycan çempionatlarında 350-ci quru hesablı qələbəsini qazanıb

    "Qarabağ" Azərbaycan çempionatlarında 350-ci "quru" hesablı qələbəsini qazanıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Misli Premyer Liqasının X turunun "İmişli" ilə oyunu "Qarabağ" üçün yubileylə əlamətdar olub.

    Ağdam klubu ölkə çempionatlarında 350-ci "quru" hesablı qələbəsini 2 cavabsız qolla qazanıb.

    "Qarabağ" 202 dəfə evdə, 145 dəfə səfərdə, 3 dəfə neytral meydanda qol buraxmadan qalib gəlib. Ağdamlıların ilk belə qələbəsi 1992-ci il mayın 6-da "Şirvan"la ev matçına (6:0) təsadüf edib. "Qarabağ"ın "quru" hesablı qələbələrindən beşi cari mövsüm qeydə alınıb.

    Qeyd edək ki, "Neftçi" 319, "Şamaxı" 186, "Kəpəz" 150, "Bakı" 147, "Turan" 145 görüşdə qol buraxmadan xal itirməyib.

