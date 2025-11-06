İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı

    "Qarabağ" avrokuboklarda 200-cü oyununu keçirib və 250-ci qolunu vurub

    Futbol
    • 06 noyabr, 2025
    • 11:53
    Qarabağ avrokuboklarda 200-cü oyununu keçirib və 250-ci qolunu vurub

    "Qarabağ" avrokuboklarda 200-cü oyununu keçirib və 250-ci qolunu vurub.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, yubiley UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin IV turuna təsadüf edib.

    "Çelsi" ilə oyun Ağdam klubunun qitə kuboklarında ümumilikdə 200-cü matçı kimi tarixə düşüb. İngiltərə təmsilçisi ilə matç 2:2 hesabı ilə başa çatıb.

    "Qarabağ" Çempionlar Liqasında 67, Avropa Liqasında (əvvəl UEFA Kuboku) 109, Konfrans Liqasında 16, Kuboklar Kubokunda 4, İntertoto Kubokunda 4 matça çıxıb.

    "Qarabağ"ın bu qarşılaşmadakı ilk qolu Avropa klub turnirlərində vurduğu 250-ci qol olub. Yubiley qoluna Leandro Andrade imza atıb.

    "Qarabağ" Çempionlar Liqasında 105, Avropa Liqasında (əvvəl UEFA Kuboku) 124, Konfrans Liqasında 19, Kuboklar Kubokunda 1, İntertoto Kubokunda 2 qol vurub.

    "Qarabağ" bu qarşılaşmalarda 77 qələbə qazanıb, 47 heç-heçə edib cə 76 dəfə uduzub. 251 qol vuran komanda 261 top buraxıb.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" avrokuboklarda 1996/1997 mövsümündə debüt edib. 1996-cı il avqustun 8-də "MüPA" ilə Bakıdakı qarşılaşmada qonaqlar qalib gəlib – 0:1. İlk qola isə Finlandiya təmsilçisi ilə 14 gün sonrakı matçda (1:1, əlavə vaxtda) Bəxtiyar Musayev imza atıb.

    "Qarabağ" klubu UEFA Çempionlar Liqası "Çelsi" klubu qol

    Son xəbərlər

    12:13

    Ermənistanda müdafiə ehtiyaclarına əlavə 11 milyon dollar ayrılacaq

    Region
    12:12

    İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusunun müasirləşdirilməsi bundan sonra da davam edəcək

    Xarici siyasət
    12:11

    Siyasət Əsgərov: "DÇ-2027-nin seçmə mərhələsində ən çətin rəqiblərimizdən biri Macarıstandır"

    Futbol
    12:08
    Foto

    Prezident İlham Əliyev NATO nümayəndə heyətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    12:05
    Foto

    Bakıda Qərbi Azərbaycana qayıdış mövzusu müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    12:05

    Anar Axundov: "Əlverişli biznes mühiti üçün mühüm islahatlar həyata keçirilir"

    Biznes
    12:03

    İsveçrəli mütəxəssis Azərbaycan millisindəki əsas hədəfini açıqlayıb

    Fərdi
    12:00

    Naxçıvanda işçilərin sosial sığorta haqları subsidiyalaşdırıla bilər

    Maliyyə
    11:59

    Cənubi Koreyada stansiya binasının çökməsindən sonra yeddi nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti