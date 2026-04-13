Qanalı futbolçu Dominik Frimponq silahlı hücum nəticəsində vəfat edib
Futbol
- 13 aprel, 2026
- 13:11
Qananın "Berekum Çelsi" klubunun 20 yaşlı futbolçusu Dominik Frimponq silahlı hücum nəticəsində həlak olub.
"Report"un Qana Futbol Assosiasiyasına (GFA) istinadən məlumatına görə, hadisə klubun avtobusuna silahlı hücum zamanı baş verib.
"Samarteks"lə səfər oyunundan (0:1) qayıdarkən komandanın avtobusu hücuma məruz qalıb. Bir qrup silahlı şəxs soyğunçuluq məqsədilə yolu bağlayaraq avtobusa atəş açıb. D.Frimponq aldığı güllə yarasından sonra vəfat edib.
Qeyd edək ki, hücumçu cari mövsümdə keçirdiyi 13 matçda 2 qol vurmuşdu.
