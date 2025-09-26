Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Qazaxıstan ilə qarşılaşacaq

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    Futbol
    • 26 sentyabr, 2025
    • 17:41
    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Qazaxıstanda təlim-məşq toplanışında olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA məlumat yayıb.

    Komanda oktyabrın 24-ü və 27-də Qazaxıstan yığması ilə iki yoldaşlıq görüşü keçirəcək.

    Qarşılaşma Çimkənd şəhər stadionunda baş tutacaq.

