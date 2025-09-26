Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Qazaxıstan ilə qarşılaşacaq
Futbol
- 26 sentyabr, 2025
- 17:41
Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Qazaxıstanda təlim-məşq toplanışında olacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA məlumat yayıb.
Komanda oktyabrın 24-ü və 27-də Qazaxıstan yığması ilə iki yoldaşlıq görüşü keçirəcək.
Qarşılaşma Çimkənd şəhər stadionunda baş tutacaq.
