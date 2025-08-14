PSJ tarixində ilk dəfə UEFA Superkubokunun qalibi olub

Fransa təmsilçisi PSJ İngiltərənin "Tottenhem" klubuna qalib gələrək tarixində ilk dəfə UEFA Superkubokunun qalibi olub.
"Report"un məlumatına görə, İtaliyanın Udine şəhərindəki "Friuli" stadionunda keçirilən görüşün əsas vaxtı 2:2 hesabı ilə başa çatıb.
39-cu dəqiqədə Mikki van de Ven hesabı açaraq londonluları önə çıxarıb. Kristian Romero 48-ci dəqiqədə "Mahmızlar"ın üstünlüyünü iki topa çatdırıb.
Bununla belə, Paris kollektivi qarşılaşmada dönüş yaratmağa müvəffəq ola bilib.
85-ci dəqiqədə Li Kan İn, 90+4-cü dəqiqədə isə Qonsalu Ramuş fərqlənməklə qarşılaşmanı penaltilər seriyasına daşıyıblar.
Burada daha dəqiq oynayan (4:3) Luis Enrikenin rəhbərlik etdiyi komanda Superkuboka sahib çıxıb.
Qeyd edək ki, PSJ ötən mövsüm UEFA Çempionlar Liqasının, "Tottenhem" isə Avropa Liqasının qalibi olub.
Ötən il UEFA Superkubokunu İtaliyanın "Atalanta" komandasını 2:0 hesabı ilə məğlub edən "Real" (İspaniya, Madrid) qazanıb. "Kral klubu" UEFA Superkubokunda ən çox qələbə qazanan komandadır. Madridlilərin muzeyində 6 belə kubok var.