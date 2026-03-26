    PSJ-nin "Lans"la Liqa 1 matçı UEFA Çempionlar Liqasına görə təxirə salınıb

    Futbol
    • 26 mart, 2026
    • 17:19
    PSJ-nin Lansla Liqa 1 matçı UEFA Çempionlar Liqasına görə təxirə salınıb

    PSJ klubunun Liqa 1-də "Lans"la keçirəcəyi oyun təxirə salınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

    Qurum Paris təmsilçisinin İngiltərənin "Liverpul" kollektivinə qarşı UEFA Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsinin cavab oyununa (14 aprel) yaxşı hazırlaşması üçün bu addımı atıb.

    Daha əvvəl aprelin 11-ə planlaşdırılan "Lans" - PSJ qarşılaşması mayın 13-də baş tutacaq.

    Xatırladaq ki, Liqa 1-də PSJ 60 xalla liderdir. Rəqibindən bir xal az toplayan "Lans" ikinci pillədə qərarlaşıb.

    PSJ FK Lans FK Fransa Liqa 1 UEFA Çempionlar Liqası

