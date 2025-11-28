İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    PSJ-nin futbolçusu zədələnərək sıradan çıxıb

    Futbol
    • 28 noyabr, 2025
    • 18:42
    PSJ-nin futbolçusu zədələnərək sıradan çıxıb

    Fransanın PSJ klubunun futbolçusu Nunu Mendeş zədələnib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Liqa 1 təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    O, UEFA Çempionlar Liqasının V turunda "Tottenhem"ə (İngiltərə) qarşı matçda sağ budundan zədə alıb.

    23 yaşlı müdafiəçi PSJ-nin ölkə çempionatının XIV turunda "Monako"ya qarşı keçirəcəyi matçda meydana çıxa bilməyəcək.

    Qeyd edək ki, Nunu Mendeş cari mövsüm 16 oyunda iştirak edib, 4 qol vurub və 4 assist edib.

    PSJ Futbol zədə Fransa

    Son xəbərlər

    19:31

    "Barselona"nın futbolçusu La Liqada növbəti oyunu buraxacaq

    Futbol
    19:29

    AQTA "Kəndli" bazarında nöqsanlar aşkarlayıb

    Sağlamlıq
    19:18
    Foto

    Bakıda yaşayış binasında baş verən yanğın söndürülüb, xəsarət alan olmayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    19:09
    Foto

    Şahin Mustafayev ilə Mher Qriqoryan Qəbələdə sərhədlərin delimitasiyası və təhlükəsizliyini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    19:06

    Prokurorluq orqanlarında qulluğa qəbulla əlaqədar yazılı imtahan mərhələsinin nəticələri açıqlanıb

    Daxili siyasət
    18:47

    Rumıniyada müdafiə naziri vəzifəsi iqtisadiyyat nazirinə həvalə edilə bilər

    Digər ölkələr
    18:42

    PSJ-nin futbolçusu zədələnərək sıradan çıxıb

    Futbol
    18:33

    Anar Əsədliyə ittiham aktı elan olunub

    Hadisə
    18:32
    Foto

    Azərbaycanla Türkiyə arasında diaspor sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti