    PSJ-nin futbolçusu Kilian Mbappenin rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    • 18 sentyabr, 2025
    • 17:37
    PSJ-nin futbolçusu Kilian Mbappenin rekordunu təkrarlayıb
    Qonsalu Ramuş

    PSJ-nin (Fransa) futbolçusu Qonsalu Ramuş İspaniyanın "Real" klubunun hücumçusu Kilian Mbappenin rekordunu təkrarlayıb.

    "Report" "Telecomasia.net"ə istinadən xəbər verir ki, 24 yaşlı hücumçu bunu UEFA Çempionlar Liqasının I turunda "Atalanta"nı (İtaliya) 4:0 hesabı ilə məğlub etdikləri oyunda reallaşdırıb.

    Görüşün 58-ci dəqiqəsində meydana daxil olan hücumçu əlavə vaxtda fərqlənməyi bacarıb. Bu onun PSJ-nin heyətində əvəzləmədən meydana çıxdıqdan sonra vurduğu 16-cı qol olub. Bununla da o, klub tarixində əvəzləmədən meydana çıxdıqdan sonra ən çox qol vuran ikinci futbolçu olub.

    Qeyd edək ki, Q.Ramuş PSJ-nin heyətində meydana çıxdığı 92 matçda ümumilikdə 35 qola, 8 məhsuldar ötürməyə imza atıb.

