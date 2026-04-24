PSJ "Monako"nun futbolçusu Maqnes Akliuşun transferində israrlıdır
Futbol
- 24 aprel, 2026
- 10:52
"Monako"nun futbolçusu Maqnes Akliuş Fransanın PSJ klubunun əsas transfer hədəfinə çevrilib.
"Report" "Fichajes" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Paris təmsilçisinin baş məşqçisi Luis Enrike şəxsən 24 yaşlı cinah oyunçusunun transferində israrlıdır.
Mümkün keçidin yayda gerçəkləşəcəyi gözlənilir.
Xatırladaq ki, Fransa millisinin də üzvü olan Maqnes Akliuşun "Monako" ilə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayınadək qüvvədədir.
