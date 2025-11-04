İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    PSJ klubunun futbolçusu "Qızıl oğlan" mükafatının sahibi olub

    Futbol
    • 04 noyabr, 2025
    • 19:55
    PSJ klubunun futbolçusu Qızıl oğlan mükafatının sahibi olub

    Fransanın PSJ klubunun hücumçusu Dezire Due "Qızıl oğlan" mükafatının sahibi olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə mükafatın təsisçisi olan "Tuttosport" nəşri məlumat yayıb.

    Ötən mövsümdə Due PSJ ilə birlikdə Fransa çempionu, ölkə kubokunun sahibi və Çempionlar Liqasının qalibi olub.

    O, həmçinin 2024/2025 mövsümündə turnirin ən yaxşı gənc futbolçusu seçilib.

    Due PSJ-nin heyətində keçirdiyi 61 oyunda 16 qol vurub və 16 məhsuldar ötürmə edib. Futbolçu həmçinin Paris-2024-ün gümüş, 2025 Millətlər Liqasının isə bürünc mükafatçısıdır.

    "Qızıl Oğlan" mükafatı 2003-cü ildə "Tuttosport" qəzeti tərəfindən təsis edilib və hər il Avropanın aparıcı çempionatlarında çıxış edən 21 yaşdan kiçik futbolçulara təqdim olunur. 2024-cü ildə bu mükafatın sahibi "Barselona"nın ispaniyalı hücumçusu Lamin Yamal olmuşdu.

