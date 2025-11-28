Premyer Liqanın XIII turunda "Zirə" "Kəpəz"i məğlub edib
- 28 noyabr, 2025
- 15:51
Misli Premyer Liqasının XIII turunda "Zirə" "Kəpəz"i məğlub edib.
"Report"un məlumatına görə, Yevlax şəhər stadionunda baş tutan qarşılaşma Bakı klubunun 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
"Zirə"nin heyətində Leroy Mikels (62-ci dəqiqə) və İssa Cibrilia (84) fərqləniblər.
Bu nəticədən sonra "Zirə" 26 xalla turnir cədvəlinin ikinci pilləsində yer alıb. 6 xala malik "Kəpəz" onuncudur.
Qeyd edək ki, XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq.
