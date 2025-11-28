İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Premyer Liqada XIII tura iki oyunla start veriləcək

    Futbol
    • 28 noyabr, 2025
    • 09:11
    Misli Premyer Liqasında bu gün XIII tura start veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutacaq.

    "Kəpəz" Yevlax şəhər stadionunda "Zirə" ilə üz-üzə gələcək. Rəşad Əhmədovun idarə edəcəyi görüşə saat 14:00-da start veriləcək. "Zirə" 23 xalla turnir cədvəlinin 3-cü pilləsində yer alıb. 6 xala malik "Kəpəz" isə onuncudur.

    Günün son matçı Tovuz şəhər stadionunda keçiriləcək. "Turan Tovuz" doğma meydanda "Neftçi" ilə görüşəcək. Fərid Hacıyevin idarə edəcəyi matç saat 18:30-da başlayacaq. "Turan Tovuz" turnir cədvəlində 23 xalla ikincidir. Səkkizinci pillədə yer alan "Neftçi"nin isə 15 xalı var.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XIII tur

    28 noyabr

    14:00. "Kəpəz" – "Zirə"

    Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Akif Əmirəli, Teymur Teymurov, İslam Məmmədov.

    VAR: Rəvan Həmzəzadə.

    AVAR: Cəmil Quliyev.

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

    AFFA nümayəndəsi: Eldəniz Musayev.

    Yevlax şəhər stadionu

    18:30. "Turan Tovuz" – "Neftçi"

    Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Müslüm Əliyev, Vüqar Həsənli.

    VAR: Nicat İsmayıllı.

    AVAR: Rahil Ramazanov.

    Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

    AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov.

    Tovuz şəhər stadionu

    Qeyd edək ki, XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq.

