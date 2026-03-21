    Premyer Liqada turun son oyunu: Turan Tovuz uğurlu seriyanı davam etdirməyə çalışacaq

    Misli Premyer Liqasında XXV tura bu gün yekun vurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, turun son oyununda avrokuboklara iddialı olan "Turan Tovuz" "Qəbələ"ni qəbul edəcək.

    Son 6 oyunda uduzmayan qərb təmsilçisi uğurlu seriyanı bu görüşdə də davam etdirmək niyyətindədir. Bu mövsüm iki dəfə qarşılaşan tərəflərin duelində Kurban Berdıyevin rəhbərlik etdiyi kollektiv qələbə qazanıb - 1:0, 3:0.

    Tovuzlular rəqibini Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda qəbul edəcək. Bu matç saat 16:00-da başlayacaq.

    Misli Premyer Liqası

    III dövrə, XXV tur

    21 mart

    16:00. "Turan Tovuz" – "Qəbələ"

    Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Akif Əmirəli, Elçin Məsiyev.

    VAR: Əliyar Ağayev.

    AVAR: Nicat İsmayıllı.

    Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Məmmədov.

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Araz-Naxçıvan" "Şamaxı"nı (1:0), "Zirə" "Karvan-Yevlax"ı (1:0), "Sabah" "Sumqayıt"ı (3:1), "Kəpəz" "Qarabağ"ı (1:0), "Neftçi" isə "İmişli"ni (6:0) məğlub edib.

