Premyer Liqada turun son oyunu: "Turan Tovuz" uğurlu seriyanı davam etdirməyə çalışacaq
- 21 mart, 2026
- 09:20
Misli Premyer Liqasında XXV tura bu gün yekun vurulacaq.
"Report" xəbər verir ki, turun son oyununda avrokuboklara iddialı olan "Turan Tovuz" "Qəbələ"ni qəbul edəcək.
Son 6 oyunda uduzmayan qərb təmsilçisi uğurlu seriyanı bu görüşdə də davam etdirmək niyyətindədir. Bu mövsüm iki dəfə qarşılaşan tərəflərin duelində Kurban Berdıyevin rəhbərlik etdiyi kollektiv qələbə qazanıb - 1:0, 3:0.
Tovuzlular rəqibini Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda qəbul edəcək. Bu matç saat 16:00-da başlayacaq.
Misli Premyer Liqası
III dövrə, XXV tur
21 mart
16:00. "Turan Tovuz" – "Qəbələ"
Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Akif Əmirəli, Elçin Məsiyev.
VAR: Əliyar Ağayev.
AVAR: Nicat İsmayıllı.
Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.
AFFA nümayəndəsi: Elçin Məmmədov.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Araz-Naxçıvan" "Şamaxı"nı (1:0), "Zirə" "Karvan-Yevlax"ı (1:0), "Sabah" "Sumqayıt"ı (3:1), "Kəpəz" "Qarabağ"ı (1:0), "Neftçi" isə "İmişli"ni (6:0) məğlub edib.