Premyer Liqada cari mövsümün ən böyükhesablı qələbəsi qeydə alınıb
Futbol
- 10 mart, 2026
- 14:45
Misli Premyer Liqasında 2025/2026 mövsümünün ən böyükhesablı qələbəsi qeydə alınıb.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu, XXIII tura təsadüf edib.
"Qarabağ" "Araz-Naxçıvan"ın qapısından 6 cavabsız top keçirib. Cari mövsümdə ilk dəfə bir komanda 6 top fərqi ilə qalib gəlib. Ağdam klubu həm də mövsümdə bir oyunda 6 qol vuran ilk komanda olub.
Bunadək mövsümün rekordu 5:0-a bərabər idi. 2025-ci il avqustun 30-da "Zirə" evdə "Kəpəz"ə, sentyabrın 21-də "Qarabağ" səfərdə "Araz-Naxçıvan"a 5 cavabsız qol vurub.
