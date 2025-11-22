Premyer Liqa: "Zirə" "Qəbələ"ni məğlub edib
- 22 noyabr, 2025
- 19:33
Misli Premyer Liqasında XII turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Zirə" "Qəbələ" ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma Bakı təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Görüşdə yeganə qolu 45+3-cü dəqiqədə Ruan Renato (p) vurub.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 23-ə çatdıran "qartallar" ikinci pillədəki "Turan Tovuz"a çatıb. Bölgə təmsilçisi 5 xalla 11-ci sıradadır.
Günün ilk görüşündə "Araz-Naxçıvan" "Turan Tovuz"la heç-heçə edib - 1:1.
Qeyd edək ki, tura noyabrın 23-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Kəpəz" səfərdə "Karvan-Yevlax"ı (2:1), "Qarabağ"ı isə "Sumqayıt"ı (4:2) məğlub edib.
