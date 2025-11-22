İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Premyer Liqa: "Zirə" "Qəbələ"ni məğlub edib

    Futbol
    • 22 noyabr, 2025
    • 19:33
    Premyer Liqa: Zirə Qəbələni məğlub edib

    Misli Premyer Liqasında XII turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Zirə" "Qəbələ" ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma Bakı təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Görüşdə yeganə qolu 45+3-cü dəqiqədə Ruan Renato (p) vurub.

    Bu nəticədən sonra xallarının sayını 23-ə çatdıran "qartallar" ikinci pillədəki "Turan Tovuz"a çatıb. Bölgə təmsilçisi 5 xalla 11-ci sıradadır.

    Günün ilk görüşündə "Araz-Naxçıvan" "Turan Tovuz"la heç-heçə edib - 1:1.

    Qeyd edək ki, tura noyabrın 23-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Kəpəz" səfərdə "Karvan-Yevlax"ı (2:1), "Qarabağ"ı isə "Sumqayıt"ı (4:2) məğlub edib.

    "Zirə" klubu Qəbələ klubu Misli Premyer Liqası

    Son xəbərlər

    19:52

    Türkiyə meşə yanğınlarının söndürülməsində İrana kömək edəcək

    Region
    19:39

    İsrail ordusu Livanda "Hizbullah"ın raket qurğularına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    19:33

    Premyer Liqa: "Zirə" "Qəbələ"ni məğlub edib

    Futbol
    19:28

    KİV: Avropa Trampın sülh planının dörd bəndi ilə razı deyil

    Digər ölkələr
    19:14

    Azərbaycan 2026-cı ilədək elektrik avtobus parkını 1 100 vahidə qədər artıracaq

    İnfrastruktur
    19:05

    Türkiyədə 54 şagird qidadan zəhərlənib

    Region
    18:50

    Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti üzvləri "Sülh Körpüsü" formatında yenidən görüşəcəklər

    Xarici siyasət
    18:45

    Aİ, ABŞ və Ukrayna nümayəndələri Cenevrədə sülh planı üzrə görüş keçirəcək

    Biznes
    18:30
    Foto

    Babək rayonunda yol qəzası baş verib, ana və üç övladı xəsarət alıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti