Premyer Liqa: XI turun açılış oyununda "Şamaxı" qələbə qazanıb
Futbol
- 07 noyabr, 2025
- 15:39
Misli Premyer Liqasında XI tura start verilib.
"Report"un məlumatına görə, "Zəfər turu"nun açılış oyununda "Şamaxı" "İmişli"ni qəbul edib.
Şamaxı şəhər stadionundakı qarşılaşma meydan sahiblərinin qələbəsi ilə başa çatıb - 1:0. Görüşdə yeganə qolu 78-ci dəqiqədə Karim Rossi vurub.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 13-ə çatdıran "Şamaxı" 8-ci pilləyə yüksəlib. Qonaqlar 12 xalla 9-cudur.
Günün ikinci görüşündə "Qəbələ" evdə "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, tura noyabrın 9-da yekun vurulacaq.
