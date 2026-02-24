Premyer Liqa: Təxirə salınmış oyunda "Turan Tovuz" "Qəbələ"nin qonağı olacaq
Futbol
- 24 fevral, 2026
- 09:06
Misli Premyer Liqasında XIV turdan təxirə salınan oyun bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, "Turan Tovuz" komandası "Qəbələ"nin qonağı olacaq.
Qarşılaşma saat 15:00-da start götürəcək.
Tovuz klubu 37 xalla 3-cü, meydan sahibləri 15 xalla 10-cu sıradadır.
Qeyd edək ki, ötən ilin dekabrında keçirilən oyun Qəbələdəki duman səbəbindən yarımçıq dayandırılmışdı.
