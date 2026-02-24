Premyer Liqa: Təxirə salınmış oyunda "Turan Tovuz" "Qəbələ"nin qonağı olacaq

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Futbol
    • 24 fevral, 2026
    • 09:06
    Premyer Liqa: Təxirə salınmış oyunda Turan Tovuz Qəbələnin qonağı olacaq

    Misli Premyer Liqasında XIV turdan təxirə salınan oyun bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, "Turan Tovuz" komandası "Qəbələ"nin qonağı olacaq.

    Qarşılaşma saat 15:00-da start götürəcək.

    Tovuz klubu 37 xalla 3-cü, meydan sahibləri 15 xalla 10-cu sıradadır.

    Qeyd edək ki, ötən ilin dekabrında keçirilən oyun Qəbələdəki duman səbəbindən yarımçıq dayandırılmışdı.

    Turan Tovuz Qəbələ klubu Misli Premyer Liqası təxirə salınmış oyun

