Premyer Liqa: "Sumqayıt" mövsümə qələbə ilə start verib

Premyer Liqa: "Sumqayıt" mövsümə qələbə ilə start verib Misli Premyer Liqasının I turunda "Sumqayıt" "Kəpəz"lə üz-üzə gəlib.
Futbol
17 avqust 2025 22:23
Premyer Liqa: Sumqayıt mövsümə qələbə ilə start verib

Misli Premyer Liqasının I turunda "Sumqayıt" "Kəpəz"lə üz-üzə gəlib.

"Report" xəbər verir ki, Sumqayıt şəhər stadionunda baş tutan matç ev sahiblərinin 3:0 hesablı qələbəsi bitib.

"Gənclik şəhəri" təmsilçisinin heyətində Rüstəm Əhmədzadə (14), Aleksandr Ramalinqom (26) və Aleksa Yankoviç (36) fərqləniblər.

Qeyd edək ki, daha əvvəlki matçlarda “Turan Tovuz” “İmişli”ni bir cavabsız qolla üstələyib. "Karvan-Yevlax" və "Qəbələ" komandaları arasında keçirilmiş açılış oyununda qalib müəyyənləşməyib - 1:1. Eyni hesab "Neftçi" - "Şamaxı" qarşılaşmasında da qeydə alınıb.

