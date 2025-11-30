İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Premyer Liqa: "Qəbələ" turun son oyununda "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edib

    Futbol
    • 30 noyabr, 2025
    • 18:30
    Premyer Liqa: Qəbələ turun son oyununda Araz-Naxçıvanı məğlub edib

    Misli Premyer Liqasında XIII tura yekun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, günün ikinci oyununda "Qəbələ" "Araz-Naxçıvan"ı qəbul edib.

    Qarşılaşma meydan sahiblərinin qalibiyyəti ilə yekunlaşıb - 2:1.

    "Qırmızı-qaralar"ın heyətində 15-ci dəqiqədə Prins Ovusu, 59-cu dəqiqədə Adriel Ba Loua fərqləniblər. Qonaqların heyətində 39-cu dəqiqədə Bəxtiyar Həsənalızadə adını tabloya yazdırıb.

    Bu nəticədən sonra xallarının sayını 8-ə çatdıran "Qəbələ" 10-cu pilləyə yüksəlib. Naxçıvan klubu 20 xalla 6-cıdır.

    Günün ilk matçında "Sumqayıt" səfərdə "Şamaxı"nı üstələyib - 2:1.

    Qeyd edək ki, XIII turda "Zirə" "Kəpəz"i (2:0), "Sabah" "İmişli"ni (3:0), "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı (2:0) məğlub edib. "Turan-Tovuz" - "Neftçi" oyununda hesab açılmayıb.

    Qəbələ "Araz Naxçıvan" Premyer Liqa

    Son xəbərlər

    18:54

    Cəlilabadda 35 yaşlı kişinin öldürülməsinin təfərrüatları məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    18:47

    Qırğızıstanda parlament seçkilərində səsvermə başa çatıb - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    18:44

    Ramiz Mehdiyev və Əli Kərimli bütün ümidlərini Azərbaycan əleyhinə olan qüvvələrə bağlayıblar - RƏY

    Daxili siyasət
    18:30

    Premyer Liqa: "Qəbələ" turun son oyununda "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edib

    Futbol
    18:22

    Putin Uitkoffu Moskvada 4-5 dekabr tarixinədək qəbul edəcək

    Region
    18:14
    Video

    "M/T Mersin" neft tankeri Seneqal sahilləri yaxınlığında həyəcan siqnalı verib

    Digər ölkələr
    17:57

    Ukrayna və Amerika nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar başlayıb

    Digər ölkələr
    17:55

    Fidan: Ankara və Tehran nüvə məsələlərində əməkdaşlığı davam etdirir

    Region
    17:36

    PSJ futbolçusunun müqaviləsinin müddətini uzadır, maaşını artırır

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti