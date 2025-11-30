Premyer Liqa: "Qəbələ" turun son oyununda "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edib
Futbol
- 30 noyabr, 2025
- 18:30
Misli Premyer Liqasında XIII tura yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, günün ikinci oyununda "Qəbələ" "Araz-Naxçıvan"ı qəbul edib.
Qarşılaşma meydan sahiblərinin qalibiyyəti ilə yekunlaşıb - 2:1.
"Qırmızı-qaralar"ın heyətində 15-ci dəqiqədə Prins Ovusu, 59-cu dəqiqədə Adriel Ba Loua fərqləniblər. Qonaqların heyətində 39-cu dəqiqədə Bəxtiyar Həsənalızadə adını tabloya yazdırıb.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 8-ə çatdıran "Qəbələ" 10-cu pilləyə yüksəlib. Naxçıvan klubu 20 xalla 6-cıdır.
Günün ilk matçında "Sumqayıt" səfərdə "Şamaxı"nı üstələyib - 2:1.
Qeyd edək ki, XIII turda "Zirə" "Kəpəz"i (2:0), "Sabah" "İmişli"ni (3:0), "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı (2:0) məğlub edib. "Turan-Tovuz" - "Neftçi" oyununda hesab açılmayıb.
Son xəbərlər
18:54
Cəlilabadda 35 yaşlı kişinin öldürülməsinin təfərrüatları məlum olub - YENİLƏNİBHadisə
18:47
Qırğızıstanda parlament seçkilərində səsvermə başa çatıb - YENİLƏNİB-3Digər ölkələr
18:44
Ramiz Mehdiyev və Əli Kərimli bütün ümidlərini Azərbaycan əleyhinə olan qüvvələrə bağlayıblar - RƏYDaxili siyasət
18:30
Premyer Liqa: "Qəbələ" turun son oyununda "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edibFutbol
18:22
Putin Uitkoffu Moskvada 4-5 dekabr tarixinədək qəbul edəcəkRegion
18:14
Video
"M/T Mersin" neft tankeri Seneqal sahilləri yaxınlığında həyəcan siqnalı veribDigər ölkələr
17:57
Ukrayna və Amerika nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar başlayıbDigər ölkələr
17:55
Fidan: Ankara və Tehran nüvə məsələlərində əməkdaşlığı davam etdirirRegion
17:36