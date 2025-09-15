Premyer Liqa: "Qarabağ" və "Neftçi"nin oyunlarını FIFA referiləri idarə edəcək

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Futbol
    15 sentyabr, 2025
    16:58
    Premyer Liqa: Qarabağ və Neftçinin oyunlarını FIFA referiləri idarə edəcək

    Misli Premyer Liqasının V turunda keçiriləcək oyunların təyinatları bəlli olub.

    "Report"un məlumatına görə, "Qarabağ" və "Neftçi"nin növbəti matçlarını FIFA referiləri idarə edəcək.

    Qarşılaşmalarda müvafiq olaraq Əliyar Ağayev və Elçin Məsiyev söz sahibi olacaqlar.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, V tur

    19 sentyabr

    16:00. "Karvan-Yevlax" – "İmişli"

    Hakimlər: Elvin Bayramov, Vüsal Məmmədov, Eyyub İbrahimov, Rəşad Əhmədov.

    VAR: İnqilab Məmmədov.

    AVAR: Namik Hüseynov.

    Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.

    AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov.

    Şamaxı şəhər stadionu

    18:30. "Zirə" – "Şamaxı"

    Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Rahil Ramazanov, Vüqar Həsənli.

    VAR: Rauf Cabarov.

    AVAR: Müslüm Əliyev.

    Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

    AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov.

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    20 sentyabr

    17:00. "Qəbələ" – "Kəpəz"

    Hakimlər: Kamal Umudlu, Rəhman İmami, Teymur Teymurov, Emin Əliyev.

    VAR: Nicat İsmayıllı.

    AVAR: Şirmamed Mamedov.

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

    AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev.

    Qəbələ şəhər stadionu

    19:30. "Sabah" – "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Gülnurə Əkbərzadə, Kamranbəy Rəhimov.

    VAR: Rəşad Əhmədov.

    AVAR: Əli Əliyev.

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.

    AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli.

    "Bank Respublika Arena"

    21 sentyabr

    17:00. "Araz-Naxçıvan" – "Qarabağ"

    Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Əli Əliyev.

    VAR: Fərid Hacıyev

    AVAR: Kamran Əliyev.

    Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.

    AFFA nümayəndəsi: Elçin Məmmədov.

    "Liv Bona Dea Arena"

    19:30. "Sumqayıt" – "Neftçi"

    Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Əkbər Əhmədov.

    VAR: Tural Qurbanov.

    AVAR: Asiman Əzizli.

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

    AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abasov.

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    Misli Premyer Liqası təyinat hakim Tur FIFA referisi

