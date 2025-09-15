Premyer Liqa: "Qarabağ" və "Neftçi"nin oyunlarını FIFA referiləri idarə edəcək
- 15 sentyabr, 2025
- 16:58
Misli Premyer Liqasının V turunda keçiriləcək oyunların təyinatları bəlli olub.
"Report"un məlumatına görə, "Qarabağ" və "Neftçi"nin növbəti matçlarını FIFA referiləri idarə edəcək.
Qarşılaşmalarda müvafiq olaraq Əliyar Ağayev və Elçin Məsiyev söz sahibi olacaqlar.
Misli Premyer Liqası
I dövrə, V tur
19 sentyabr
16:00. "Karvan-Yevlax" – "İmişli"
Hakimlər: Elvin Bayramov, Vüsal Məmmədov, Eyyub İbrahimov, Rəşad Əhmədov.
VAR: İnqilab Məmmədov.
AVAR: Namik Hüseynov.
Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.
AFFA nümayəndəsi: Erkin Hüseynov.
Şamaxı şəhər stadionu
18:30. "Zirə" – "Şamaxı"
Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Rahil Ramazanov, Vüqar Həsənli.
VAR: Rauf Cabarov.
AVAR: Müslüm Əliyev.
Hakim-inspektor: Babək Quliyev.
AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov.
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
20 sentyabr
17:00. "Qəbələ" – "Kəpəz"
Hakimlər: Kamal Umudlu, Rəhman İmami, Teymur Teymurov, Emin Əliyev.
VAR: Nicat İsmayıllı.
AVAR: Şirmamed Mamedov.
Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.
AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev.
Qəbələ şəhər stadionu
19:30. "Sabah" – "Turan Tovuz"
Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Gülnurə Əkbərzadə, Kamranbəy Rəhimov.
VAR: Rəşad Əhmədov.
AVAR: Əli Əliyev.
Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.
AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli.
"Bank Respublika Arena"
21 sentyabr
17:00. "Araz-Naxçıvan" – "Qarabağ"
Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Əli Əliyev.
VAR: Fərid Hacıyev
AVAR: Kamran Əliyev.
Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.
AFFA nümayəndəsi: Elçin Məmmədov.
"Liv Bona Dea Arena"
19:30. "Sumqayıt" – "Neftçi"
Hakimlər: Elçin Məsiyev, Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov, Əkbər Əhmədov.
VAR: Tural Qurbanov.
AVAR: Asiman Əzizli.
Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.
AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abasov.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu