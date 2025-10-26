İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Şamaxı" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    • 26 oktyabr, 2025
    • 20:22
    Premyer Liqa: Qarabağ Şamaxı ilə heç-heçə edib

    Misli Premyer Liqasının IX turunda "Qarabağ" evdə "Şamaxı" ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, "Azərsun Arena"da baş tutan qarşılaşma heç-heçə ilə nəticələnib - 0:0.

    Bu nəticədən sonra "Qarabağ" 17 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. 10 xala malik "Şamaxı" isə 9-cu yerdədir.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl "Turan Tovuz" "Karvan-Yevlax"ı (2:1), "İmişli" "Kəpəz"i (3:0), "Zirə" isə "Sumqayıt"ı (1:0), "Neftçi" "Qəbələ"ni (2:1) məğlub edib. "Araz-Naxçıvan" - "Sabah" matçı heç-heçə bitib - 2:2.

    Misli Premyer Liqası "Qarabağ" klubu "Şamaxı" klubu
    "Карабах" и "Шамахы" сыграли вничью в матче IX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

