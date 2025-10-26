"Карабах" и "Шамахы" сыграли вничью в матче IX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу
Футбол
- 26 октября, 2025
- 20:37
"Карабах" сыграл вничью с "Шамахы" в IX туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, встреча на стадионе "Азерсун Арена" завершилась со счётом 0:0.
После этого результата "Карабах" с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Шамахы", набрав 10 очков, располагается на девятой строчке.
Ранее "Туран Товуз" обыграл "Карван-Йевлах" (2:1), "Имышлы" победил "Кяпяз" (3:0), "Зиря" оказалась сильнее "Сумгайыта" (1:0), а "Нефтчи" выиграл у "Гябялы" (2:1). Матч "Араз-Нахчыван" - "Сабах" завершился вничью - 2:2.
