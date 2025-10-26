Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    "Карабах" и "Шамахы" сыграли вничью в матче IX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

    Футбол
    • 26 октября, 2025
    • 20:37
    Карабах и Шамахы сыграли вничью в матче IX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

    "Карабах" сыграл вничью с "Шамахы" в IX туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, встреча на стадионе "Азерсун Арена" завершилась со счётом 0:0.

    После этого результата "Карабах" с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Шамахы", набрав 10 очков, располагается на девятой строчке.

    Ранее "Туран Товуз" обыграл "Карван-Йевлах" (2:1), "Имышлы" победил "Кяпяз" (3:0), "Зиря" оказалась сильнее "Сумгайыта" (1:0), а "Нефтчи" выиграл у "Гябялы" (2:1). Матч "Араз-Нахчыван" - "Сабах" завершился вничью - 2:2.

    футбол ФК "Шамахы" ФК "Карабах"
    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Şamaxı" ilə heç-heçə edib

    Последние новости

    21:05

    В Аргентине автобус упал с моста, есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    20:37

    "Карабах" и "Шамахы" сыграли вничью в матче IX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

    Футбол
    20:17

    Главу правящей партии Нидерландов после дебатов эвакуировали из-за угроз

    Другие страны
    19:59

    Законодатель США предупредила о возможном затягивании шатдауна до конца ноября

    Другие страны
    19:33

    Более 90 тыс. домохозяйств в Австралии обесточены из-за шторма

    Другие страны
    19:18

    В Сеуле готовы к возможной встрече Трампа и Ким Чен Ына на межкорейской границе

    Другие страны
    18:54

    Венсан Абубакар: Я приехал, чтобы быть полезным "Нефтчи"

    Футбол
    18:30

    СМИ: Египетские спасатели приступили к поиску тел заложников в секторе Газа

    Другие страны
    18:12

    Бессент: США скорее всего не будут вводить 100%-ные пошлины в отношении КНР

    Другие страны
    Лента новостей