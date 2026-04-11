Premyer Liqa: "Qarabağ" çempionluq yolunda növbəti xal itkisi ilə üzləşib
Futbol
- 11 aprel, 2026
- 17:22
"Qarabağ" Misli Premyer Liqasının XXVII turunda xal itkisi ilə üzləşib.
"Report" xəbər verir ki, səfərdə "Şamaxı"nın qonağı olan Ağdam təmsilçisi rəqibinin müqavimətini qıra bilməyib - 0:0.
"Qarabağ" (56 xal) lider "Sabah"ın (65 xal) ardınca turnir cədvəlində ikinci pillədə qərarlaşıb. "Şamaxı" isə 32 xalla yeddincidir.
Qeyd edək ki, turun ilk görüşündə "Karvan-Yevlax" "Kəpəz"i 4:1 hesabı ilə məğlub edib.
