Premyer Liqa: "Neftçi" qələbə qazanıb, Vensan Abubakar qol müəllifi olub
Futbol
- 26 oktyabr, 2025
- 17:52
Misli Premyer Liqasının IX turunda "Neftçi" "Qəbələ" üzərində qələbə qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, Qəbələ şəhər stadionunda baş tutan görüş paytaxt təmsilçisinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
"Neftçi"nin heyətində İfeanyi Metyu (71-ci dəqiqə) və yeni transfer, dünyaca məşhur kamerunlu hücumçu Vensan Abubakar (81-ci dəqiqə) fərqləniblər.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 12-yə çatdıran "Neftçi" turnir cədvəlinin 8-ci pilləsinə yüksəlib. "Qəbələ" isə 5 xalla 10-cudur.
Qeyd edək ki, daha əvvəl "Turan Tovuz" "Karvan-Yevlax"ı (2:1), "İmişli" "Kəpəz"i (3:0), "Zirə" isə "Sumqayıt"ı (1:0) məğlub edib. "Araz-Naxçıvan" - "Sabah" matçı heç-heçə bitib - 2:2.
