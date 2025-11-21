Premyer Liqa: "Kəpəz" səfərdə "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib
Futbol
- 21 noyabr, 2025
- 15:54
Misli Premyer Liqasının XII turunda "Kəpəz" səfərdə "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib.
"Report"un məlumatına görə, Yevlax şəhər stadionunda baş tutan turun açılış matçında qonaqlar 2:1 hesablı qələbəyə seviniblər.
Hesabı "sarı-göylər"dən Luis Paçu açıb. O, 14-cü dəqiqədə başla dəqiq oynayıb. 31-ci dəqiqədə tablodakı rəqəmlər eyniləşib. Araz Abdullayev topu qapıçı Yusif İmanovun ayaqları arasından tora göndərib.
Gəncəlilərin qələbə topunu isə Rauf Hüseynli vurub. Futbolçu 76-cı dəqiqədə kobud oyuna görə təyin olunan penaltini qola çevirib.
Qeyd edək ki, bu qələbə sayəsində xallarının sayını 6-ya çatdıran "Kəpəz" turnir cədvəlində sonuncu pillədən qurtularaq onuncu sıraya yüksəlib. "Karvan-Yevlax" isə 5 xalla 12-ci pilləyə "yuvarlanıb".
