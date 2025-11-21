İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    Premyer Liqa: "Kəpəz" səfərdə "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib

    Futbol
    • 21 noyabr, 2025
    • 15:54
    Premyer Liqa: Kəpəz səfərdə Karvan-Yevlaxa qalib gəlib

    Misli Premyer Liqasının XII turunda "Kəpəz" səfərdə "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib.

    "Report"un məlumatına görə, Yevlax şəhər stadionunda baş tutan turun açılış matçında qonaqlar 2:1 hesablı qələbəyə seviniblər.

    Hesabı "sarı-göylər"dən Luis Paçu açıb. O, 14-cü dəqiqədə başla dəqiq oynayıb. 31-ci dəqiqədə tablodakı rəqəmlər eyniləşib. Araz Abdullayev topu qapıçı Yusif İmanovun ayaqları arasından tora göndərib.

    Gəncəlilərin qələbə topunu isə Rauf Hüseynli vurub. Futbolçu 76-cı dəqiqədə kobud oyuna görə təyin olunan penaltini qola çevirib.

    Qeyd edək ki, bu qələbə sayəsində xallarının sayını 6-ya çatdıran "Kəpəz" turnir cədvəlində sonuncu pillədən qurtularaq onuncu sıraya yüksəlib. "Karvan-Yevlax" isə 5 xalla 12-ci pilləyə "yuvarlanıb".

    "Kəpəz" klubu Azərbaycan Premyer Liqası "Karvan-Yevlax" Yevlax şəhər stadionu

    Son xəbərlər

    16:17

    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya və Rəqəmsal Analitika Sistemi yaradılır

    Digər
    16:12

    Azərbaycan və İsrail arasında innovasiya sahəsində tərəfdaşlıq müzakirə olunub

    Biznes
    16:05

    Tunis Azərbaycandan neft alışını azaldıb

    Energetika
    16:05
    Foto

    Azərbaycan və Aİ-nin miqrasiya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirməsi müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    15:54

    Premyer Liqa: "Kəpəz" səfərdə "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib

    Futbol
    15:49

    Dövlət Xidməti: İri müəssisələrin özəlləşdirilməsi üçün strateji proqramların qəbulu gözlənilir

    Biznes
    15:45
    Foto

    Azərbaycanda Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Regional Akselerasiya Mərkəzi açılıb

    İKT
    15:39

    Rusiya Kiyevdə Azərbaycan səfirliyinin zədələnməsinə görə təəssüfünü bildirib

    Xarici siyasət
    15:35

    "Azərreyl"in baş məşqçisi: "Optimal heyətlə oynaya bilmədiyimiz üçün Niderland klubuna uduzduq"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti