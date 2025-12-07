İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Premyer Liqa: "Karvan-Yevlax" bu gün "Şamaxı"nı qəbul edəcək

    Futbol
    • 07 dekabr, 2025
    • 09:30
    Premyer Liqa: Karvan-Yevlax bu gün Şamaxını qəbul edəcək

    Bu gün Misli Premyer Liqasının XIV turunda daha bir oyun keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, günün yeganə qarşılaşmasında "Karvan-Yevlax" "Şamaxı" ilə üz-üzə gələcək.

    Matç Yevlax şəhər stadionunda, saat 14:00-da start götürəcək.

    Şamaxı kollektivi 14 xalla turnir cədvəlinin doqquzuncu sırasında qərarlaşıb. 5 xalı olan yevlaxlılar isə sonuncu - on ikincidirlər.

    Tərəflər arasında ilk dövrədə keçirilən matçda "Şamaxı" 3:0 hesablı qələbə qazanmışdı.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XIV tur

    7 dekabr

    14:00. "Karvan-Yevlax" – "Şamaxı"

    Hakimlər: Cavid Cəlilov, Namiq Hüseynov, Kamran Bayramov, Nicat İsmayıllı.

    VAR: Rəşad Əhmədov.

    AVAR: Emin Əliyev.

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

    AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov.

    Yevlax şəhər stadionu

    Qeyd edək ki, turun açılış görüşündə "Zirə" "Qarabağ"la bərabərə qalıb - 1:1. Tura dekabrın 9-da yekun vurulacaq.

    Misli Premyer Liqası "Karvan-Yevlax" matç

    Son xəbərlər

    09:53
    Foto

    Biləsuvarda yol qəzası olub, ölənlər var

    Hadisə
    09:53

    Hikmət Hacıyev Doha Forumu çərçivəsində müzakirələrlə bağlı video paylaşıb

    Xarici siyasət
    09:30

    Premyer Liqa: "Karvan-Yevlax" bu gün "Şamaxı"nı qəbul edəcək

    Futbol
    09:27

    Hikmət Hacıyev Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    09:20

    Jordi Alba və Serxio Buskets peşəkar karyeralarını başa vurublar

    Futbol
    08:44

    Hindistanda gecə klubunda baş verən yanğında ölənlərin sayı 25-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    08:38

    Kremençukda Rusiyanın hava hücumlarından sonra su və elektrik təchizatında fasilələr yaranıb

    Digər ölkələr
    08:14

    "Telegraph": ABŞ Milli Təhlükəsizlik Strategiyasında Rusiyanı tənqid etməkdən çəkinib

    Digər ölkələr
    07:52

    WP: Çatbotlar seçicilərə seçki kampaniyalarından daha effektiv təsir göstərir

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti