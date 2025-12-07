Premyer Liqa: "Karvan-Yevlax" bu gün "Şamaxı"nı qəbul edəcək
- 07 dekabr, 2025
- 09:30
Bu gün Misli Premyer Liqasının XIV turunda daha bir oyun keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, günün yeganə qarşılaşmasında "Karvan-Yevlax" "Şamaxı" ilə üz-üzə gələcək.
Matç Yevlax şəhər stadionunda, saat 14:00-da start götürəcək.
Şamaxı kollektivi 14 xalla turnir cədvəlinin doqquzuncu sırasında qərarlaşıb. 5 xalı olan yevlaxlılar isə sonuncu - on ikincidirlər.
Tərəflər arasında ilk dövrədə keçirilən matçda "Şamaxı" 3:0 hesablı qələbə qazanmışdı.
Misli Premyer Liqası
II dövrə, XIV tur
7 dekabr
14:00. "Karvan-Yevlax" – "Şamaxı"
Hakimlər: Cavid Cəlilov, Namiq Hüseynov, Kamran Bayramov, Nicat İsmayıllı.
VAR: Rəşad Əhmədov.
AVAR: Emin Əliyev.
Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.
AFFA nümayəndəsi: Azər Əsgərov.
Yevlax şəhər stadionu
Qeyd edək ki, turun açılış görüşündə "Zirə" "Qarabağ"la bərabərə qalıb - 1:1. Tura dekabrın 9-da yekun vurulacaq.