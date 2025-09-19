Premyer Liqa: "İmişli" "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib
Futbol
- 19 sentyabr, 2025
- 17:49
Misli Premyer Liqasında V turun açılış oyununda "İmişli" səfərdə "Karvan-Yevlax"la qarşılaşıb.
"Report"un məlumatına görə, Şamaxı şəhər stadionunda baş tutan görüş qonaqların 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qolları Dioqo Almeyda (12), Edvin Banquera (15) və Azər Salahlı (80) vurublar.
"İmişli" qələbə sayəsində xallarını 7-yə çatdırıb. "Karvan-Yevlax"ın isə 4 xalı var.
Qeyd edək ki, günün növbəti matçı saat 18:30-da "Zirə" və "Şamaxı" komandaları arasında keçiriləcək.
