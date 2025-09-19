İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    Premyer Liqa: "İmişli" "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib

    Futbol
    • 19 sentyabr, 2025
    • 17:49
    Premyer Liqa: İmişli Karvan-Yevlaxa qalib gəlib

    Misli Premyer Liqasında V turun açılış oyununda "İmişli" səfərdə "Karvan-Yevlax"la qarşılaşıb.

    "Report"un məlumatına görə, Şamaxı şəhər stadionunda baş tutan görüş qonaqların 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qolları Dioqo Almeyda (12), Edvin Banquera (15) və Azər Salahlı (80) vurublar.

    "İmişli" qələbə sayəsində xallarını 7-yə çatdırıb. "Karvan-Yevlax"ın isə 4 xalı var.

    Qeyd edək ki, günün növbəti matçı saat 18:30-da "Zirə" və "Şamaxı" komandaları arasında keçiriləcək.

    Azərbaycan Premyer Liqası Futbol Azərbaycan futbolu "Karvan-Yevlax" "İmişli" klubu V tur

    Son xəbərlər

    19:02

    Sahibə Qafarova Malayziya Parlamenti Nümayəndələr Palatasının sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    19:01

    "Zirə" – "Şamaxı" matçında hesab açılıb

    Futbol
    18:46

    Rusiya qırıcıları Estoniyanın hava məkanını pozub

    Digər ölkələr
    18:45

    KİV: Trampın helikopteri Londonda təcili eniş edib

    Digər ölkələr
    18:41

    Bakıda və bir neçə rayonda yaşıllıqlara 165 min manatdan çox ziyan vurulub

    Ekologiya
    18:35
    Foto

    Biləsuvarda "PeşəFest" keçirilib

    Sosial müdafiə
    18:27

    Azərbaycan və Slovakiyanın baş prokurorları Əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıblar

    Xarici siyasət
    18:07

    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin kuboku "Odlar Yurdu"na həsr olunub

    Formula 1
    18:02

    Bütün dünya Azərbaycan xalqını müzəffər xalq kimi tanıyır – RƏY

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti