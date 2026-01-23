İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Premyer Liqa: İlin ilk oyununda "İmişli" "Araz-Naxçıvan"la heç-heçə edib

    Futbol
    • 23 yanvar, 2026
    • 16:32
    Premyer Liqa: İlin ilk oyununda İmişli Araz-Naxçıvanla heç-heçə edib

    Misli Premyer Liqasında 2026-cı ilin ilk oyununda heç-heçə qeydə alınıb.

    "Report"un məlumatına görə, XVII turun birinci matçında "İmişli" "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gəlib.

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda gerçəkləşən qarşılaşma 2:2 hesabı ilə bitib.

    5-ci dəqiqədə "İmişli"nin heyətində Luis Silvestr hesabı açıb. Naxçıvan klubundan Şarl Boli 14-cü dəqiqədə tarazlığı bərpa edib.

    Meydan sahiblərinin hücumçusu Dioqo Almeyda 84-cü dəqiqədə adını tabloya yazdırıb. 90+1-ci dəqiqədə isə qonaqlardan Ramon Maçado görüşdə son nöqtəni qoyub.

    Bu nəticədən sonra "Araz-Naxçıvan" 27 xalla 5-ci, "İmişli" 18 xalla 9-cu pillədə qərarlaşıb.

    Günün ikinci oyununda "Neftçi" "Zirə"ni qəbul edəcək.

    Qeyd edək ki, tura yanvarın 25-də yekun vurulacaq.

    Misli Premyer Liqası ilin ilk oyunu İmişli - Araz-Naxçıvan oyunu Quba Olimpiya İdman Kompleksi

