Premyer Liqa: İlin ilk oyununda "İmişli" "Araz-Naxçıvan"la heç-heçə edib
Futbol
- 23 yanvar, 2026
- 16:32
Misli Premyer Liqasında 2026-cı ilin ilk oyununda heç-heçə qeydə alınıb.
"Report"un məlumatına görə, XVII turun birinci matçında "İmişli" "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gəlib.
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda gerçəkləşən qarşılaşma 2:2 hesabı ilə bitib.
5-ci dəqiqədə "İmişli"nin heyətində Luis Silvestr hesabı açıb. Naxçıvan klubundan Şarl Boli 14-cü dəqiqədə tarazlığı bərpa edib.
Meydan sahiblərinin hücumçusu Dioqo Almeyda 84-cü dəqiqədə adını tabloya yazdırıb. 90+1-ci dəqiqədə isə qonaqlardan Ramon Maçado görüşdə son nöqtəni qoyub.
Bu nəticədən sonra "Araz-Naxçıvan" 27 xalla 5-ci, "İmişli" 18 xalla 9-cu pillədə qərarlaşıb.
Günün ikinci oyununda "Neftçi" "Zirə"ni qəbul edəcək.
Qeyd edək ki, tura yanvarın 25-də yekun vurulacaq.
16:34